Pietra Ligure piange "Ino" Orso, imprenditore e sportivo

Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa, all'età di 94 anni, di Nicolò "Ino" Orso.

Persona molto conosciuta in paese per via della sua attività di imprenditore edile assieme al fratello Piero, era un grande appassionato di sport: in gioventù aveva militato nelle compagini calcistiche di Pietra Ligure e Loano.

Diplomato geometra, nel 2016 aveva perso la moglie Rosa. Per anni era stato inoltre proprietario dei Bagni Lido di Pietra Ligure.

Lo ricorda così il sindaco Luigi De Vincenzi: "Addio a Nicolò “Ino” Orso, noto imprenditore edile, appartenente ad una storica famiglia pietrese cui si deve parte dello sviluppo edilizio della nostra cittadina negli anni del dopoguerra.

Insieme al fratello Piero consolidò e sviluppò l’impresa edile “Orso Pippo”, creata dal padre, costruendo, tra le altre cose, diversi padiglioni dell’Ospedale Santa Corona e i più importanti alberghi di Pietra Ligure.

Testimone e parte della storia imprenditoriale della nostra comunità, mi legava a lui amicizia e stima e lo ricordo con grande affetto. Alla famiglia, le condoglianze mie personali e di tutta l’Amministrazione comunale".