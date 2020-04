Savona, continua la lotta al Coronavirus in Rianimazione: sette posti letto occupati ma si abbassa l'età media (VIDEO)

Dall'inizio dell'epidemia sono state 40 le persone ricoverate in terapia intensiva all'ospedale San Paolo di Savona e 9 purtroppo non ce l'hanno fatta, colpite dal Coronavirus.

Con il primario di anestesia e rianimazione dell'Asl2 Brunello Brunetto abbiamo cercato di fare il punto della situazione di questi ultimi mesi che hanno stravolto gli ospedali del savonese a causa dell'emergenza Coronavirus.

"Siamo riusciti a ricostruire il nostro assetto aziendale, dei nostri 4 ospedali in task force, abbiamo deciso chi dovesse fare e che cosa. Penso ad esempio ai reparti Covid e abbiamo aumentato, più che raddoppiato i posti letto di terapia intensiva sui tre ospedali ad eccezione di quello di Cairo. Al momento nel reparto dell'ospedale San Paolo siamo a 7 posti letto occupati dei 14 che avevamo occupati la settimana scorsa, analoga situazione all'ospedale Santa Corona e Santa Maria di Misericordia di Albenga" specifica il primario di terapia intensiva.

Si sono dimezzati i posti letto in terapia intensiva ma l'età media dei ricoverati si è abbassata, con il virus che non colpisce solo le persone anziane.

"L'età media secondo quanto si era ipotizzato all'inizio dell'epidemia non è particolarmente avanzata e abbiamo anzi osservato che nel tempo si è abbassata. Ad oggi dei 7 ricoverati ci sono persone di 36, 47, 68, 63, 51, 66, 60 anni" continua il dottore.

I familiari dei ricoverati non possono assisterli e vivono con preoccupazione questo momento, da lì l'iniziativa del reparto che li aggiorna sul loro stato di salute.

"La nostra terapia intensiva è stata una delle poche fino ad ora a consentire questo sistema, ci siamo organizzati informando i parenti a casa e identificando la famiglia quale noi forniamo le informazioni chiamando in orario fisso della giornata, circa tra le 14 e le 15 e soprattutto concentrando in sole due persone, il sottoscritto e la dottoressa Massoni, tra i coloro che danno queste informazioni, abbiamo avuti ottimi ritorni e sono nati rapporti umani con le persone contattate telefonicamente".

"L'evoluzione di questa virosi è ancora un punto interrogativo, in questo momento la cosa più seria che possiamo dire è che abbiamo ancora molti dubbi. In attesa di risolvere il problema le manovre di contenimento fin ad ora attuate sono parse efficaci, come la distanza tra le persone, l'utilizzo delle mascherine, evitare gli assembramenti. Doppiamo capire davvero in tutte le regioni d'Italia nelle quali iniziano ad esserci parziali deroghe come sarà l'andamento epidemiologico, ma credo che saremo lontani dal liberi tutti che sarebbe pericolosissimo. Abbiamo iniziato una fase di 'avvicinamento alla normalizzazione', ma non abbassiamo la guardia" conclude Brunello Brunetto.