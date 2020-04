Confartigianato, #iorestoacasa ma guardo a domani: appuntamenti online per le imprese

Nel quadro del nuovo format di Confartigianato #NEXTLIGURIA – le imprese ai tempi del coronavirus e oltre, che viene dedicato alle micro e piccole imprese per aiutarle a superare gli effetti del coronavirus e costruire insieme la Liguria di domani, si inserisce il secondo appuntamento chiamato #iorestoacasa – ma guardo a domani: prevede una serie di appuntamenti informativi e formativi, in questa prima fase dedicati a tematiche importanti per le imprese, quali liquidità, smartworking, commercializzazione, comunicazione, e-commerce.

Professionisti liguri metteranno a disposizione delle imprese le proprie competenze per aiutarle a verificare se esistono le condizioni per cambiare il modello organizzativo e finanziario a seguito dell'emergenza coronavirus, permettendo di recuperare il proprio grado di competitività sui mercati locali e internazionali.

"Riteniamo che le imprese – sottolinea Giancarlo Grasso, presidente Confartigianato Liguria – dovrebbero utilizzare questo periodo di fermo o minor lavoro per costruire la propria impresa di domani. E noi offriamo l’opportunità di informarsi e formarsi con interessanti appuntamenti gratuiti sulle tematiche di maggior interesse".

Le imprese potranno prenotare gli incontri formativi gratuiti a distanza, in modalità webinar, sulla base del calendario allegato (http://www.confartigianatoliguria.it/node/8401), compilando il modulo online o inviando una email a promozione@confartigianatoliguria.it.