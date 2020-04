Coronavirus, dalla Fondazione Famiglia Sezzella Onlus 15 pulsoximetri per l'Asl 2

Nuova donazione della Fondazione Famiglia Sezzella Onlus in favore dell'Asl 2 savonese. A darne notizia è il presidente della Fondazione, il dottor Giancarlo Maritano:

"La Fondazione Famiglia Sezzella Onlus rilevato il persistere dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla pandemia da Covid 19; preso atto delle criticità assistenziali verificatesi a livello territoriale col conseguente inevitabile sovraccarico dei servizi sanitari ospedalieri; valutata la reale carenza di presidi diagnostici, necessari per consentire una risposta adeguata da parte dei servizi territoriali; considerato che (nella prospettiva della attuazione di una fase due) la riapertura graduale delle attività e il conseguente aumento dei contatti richiederà, una sempre maggiore attenzione alle attività di prevenzione, ha deciso di donare alla Asl 2 quindici pulsoximetri da utilizzare presso le strutture territoriali del ponente ligure savonese (in via prioritaria per le persone affette da malattie neoplastiche) per monitorare lo stato di ossigenazione di pazienti sintomatici per sospetto contagio da Covid 19".