Coronavirus, nuova donazione dall'Associazione 'Chicchi di Riso' Onlus a favore dell'Ospedale San Paolo di Savona

Nuovo intervento a favore ed a sostegno dell'Ospedale San Paolo di Savona, curato dall'Associazione 'Chicchi di Riso' Onlus unitamente e congiuntamente all'Associazione ''FederOttica Savona'' (Ottici Optometristi della Provincia di Savona) che si mobilita per questa emergenza sanitaria donando il seguenti materiale:

- 96 paia occhiali protettivi

- 145 gel e spray antiappannamento.

"È il nostro modo per dire grazie e consentire una operatività più sicura a tutto il personale ospedaliero che in questo periodo sta combattendo in prima linea contro questo terribile virus" spiegano dall'associazione.

Si ricorda che eventuali 'DONAZIONI' potranno essere perfezionate utilizzando le

coordinate IBAN: IT32A0200810602000040551905, riferite al conto corrente intestato: Associazione 'chicchi di riso' Onlus, inserendo quale causale:

'SOSTEGNO EMERGENZA CORONA VIRUS'