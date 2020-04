Borghetto Santo Spirito: alla "Humanitas" tutto negativo al test Covid-19 il personale, positivi due soli ospiti della struttura

Buone notizie dalla residenza protetta "Humanitas" di Borghetto Santo Spirito.

Annuncia il sindaco Giancarlo Canepa: "Sono arrivati gli esiti dei tamponi dell’Asl fatti in seguito a quelli virologici che avevano rilevato 20 positivi tra gli ospiti e tra i dipendenti la sola direttrice positiva.

Ebbene i tamponi sono negativi per tutti i dipendenti (direttrice inclusa) e rilevano solo due pazienti positivi".

Spiega ancora il primo cittadino: "La direttrice mi ha spiegato che questo risultato è il frutto del rispetto delle procedure di contrasto alla diffusione del Covid-19 che ha attuato, isolando correttamente i pazienti e dotando i dipendenti dei dpi (dispositivi di protezione individuale) necessari.

Nel frattempo, il sindaco Canepa ricorda che per la terza volta nel giro di un mese è in corso oggi la sanificazione di tutti i plessi comunali, delle aree dedicate a spogliatoi per il personale comunale e dei veicoli adoperati dai dipendenti del Comune.