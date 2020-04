Coronavirus, il presidente Toti: "I dati continuano a confortarci". Fatta chiarezza sulle differenze dei 'numeri'

“I dati continuano a confortarci”: lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso del classico punto stampa della sera per l’emergenza Coronavirus. Entro la fine della prossima settimana, inoltre, terminerà la consegna delle mascherine che, giorno dopo giorno (a parte qualche problema isolato) vengono inserite nelle buche delle lettere delle abitazioni.

Toti ha anche evidenziato l’emergenza della Rsa: “Ci siamo già adoperati con un documento di guida e di indirizzo di controllo. Ci sono delle situazioni in cui siamo già intervenuti ed abbiamo richiesto ed ottenuto l’intervento di medici, infermieri e militari a sostegno per la carenza di personale e vogliamo ulteriormente implementarli. Continueremo a lavorare per cercare di risolvere le problematiche all’interno delle case di riposo, dove purtroppo le persone anziane hanno contratto in modo massiccio il virus”.

C’è poi una curiosità relativa ai ‘numeri’ che vengono forniti a livello provinciale, regionale e nazionale. Da alcuni giorni, infatti, in molti chiedono al nostro giornale il motivo per cui ci sia una discrepanza tra i dati forniti dalla Regione Liguria e della Protezione Civile. In molti, infatti, oltre a seguire i dati pubblicati dalla Regione e dall’Asl 1, che noi comunichiamo regolarmente, e quelli dei siti del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Questa sera il Presidente Giovanni Toti ha fatto chiarezza: “La differenza tra i dati regionali e quelli della Protezione Civile – ha detto – riguarda il fatto che noi forniamo il numero di positivi al Covid-19, decurtati dei guariti e dei morti. Riteniamo più corretto questo modo di fornire i dati, in particolare per la fruizione di chi ci segue da casa”.

Buone nuove anche dall’infettivologo Matteo Bassetti: “C’è un calo costante dei ricoveri ed un aumento dei dimessi a domicilio o nelle strutture territoriali. Stiamo prendendo sempre più la ‘mano’ sul virus e la conferma arriva dalla gestione dei pazienti che va sempre meglio. Ci sono ancora posti nella terapia intensiva anche se ce ne è meno bisogno di una settimana fa. Forse stiamo vedendo un po’ di luce in fondo al tunnel ed anche al San Martino stiamo pensando di alleggerire alcuni reparti dedicati al Covid-19”.

