Lutto a Borghetto Santo Spirito: è mancato Ivo Baldini

Molto conosciuto in paese per aver condotto un'azienda di installazione di ascensori e per sua attività di volontario della Croce Bianca (di cui è stato anche presidente), alla sua memoria il sindaco Giancarlo Canepa ha voluto dedicare un pensiero:

"L’amministrazione comunale si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa del caro Ivo Baldini. Impossibile dimenticarlo per chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo. Sempre disponibile per tutti per un sorriso e una battuta. Questa volta ha premuto il pulsante per l’ultimo piano".