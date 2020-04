A Marzo effetto Coronavirus sul noleggio a Lungo Termine

L'emergenza coronavirus, che attanaglia l'Italia e tutto il mondo da molte settimane, sta facendo sentire i suoi devastanti effetti su molti comparti economici e lavorativi.

Anche il noleggio semplice a lungo termine, purtroppo, non è stato esente dalla crisi conseguente il blocco di tutte le attività per salvaguardare la salute pubblica dalla pandemia.

Il mese di Marzo 2020 sarà sicuramente annoverato come il mese più negativo per questo comparto.



Gli effetti negativi del coronavirus sul noleggio a lungo termine



Il Covid-19 ha innescato un circolo vizioso partito dal brusco divieto di spostamenti, in tutto il territorio nazionale, che ha portato un crollo delle prenotazioni sino al 90%, rispetto all'anno scorso.

Purtroppo i rigidi contenimenti sono ancora in corso e l'incertezza sulla data precisa di allentamento delle limitazioni non garantisce una ripresa rapida.

Oltre agli effetti negativi dovuti alla chiusura delle attività, considerate non strategiche e non di primaria necessità, si è aggiunta una totale sfiducia, da parte delle aziende pubbliche e private, verso un futuro di ripresa economica.

L'incertezza sanitaria e lavorativa sta creando un effetto boomerang sul comparto dell'automotive.

Si registra un ingente calo delle immatricolazioni, pari all'85% in meno rispetto al marzo 2019, e ben il 35% di perdita rispetto al primo trimestre 2020.

A gennaio e febbraio, invece, i dati erano piuttosto incoraggianti e lasciavano ben sperare in un futuro economico radioso anche per il noleggio a lungo termine.





I dati del calo nel comparto noleggio a lungo termine



Nel mercato del noleggio a lungo termine l'effetto del coronavirus ha portato verso una situazione piuttosto complicata di cui non si vede una pratica, concreta ed immediata risoluzione.

Le società di noleggio a lungo termine registrano perdite intorno al 79%, nel mese di Marzo 2020.

I cali di contratti di noleggio del primo trimestre dell'anno, invece, si attestano intorno al 22%.

Sono ben 16 mila i veicoli attualmente fermi e questo crea non pochi disagi alle società che devono comunque sostenerne i costi di manutenzione, assicurativi e legali obbligatori.

Lo scenario è molto preoccupante anche perché rischia di incidere in maniera indelebile sul budget annuale e pluriennale delle aziende di noleggio a lungo termine.

Si stima che l'impatto dell'emergenza da Covid-19 perdurerà, con effetti molto negativi, per molti mesi ancora, fino alla fine del 2020.

Sono previste perdite sino al 40% del volume d'affari e solamente 1,2 milioni di nuovi veicoli immatricolati. Ciò sta a significare che, se così fosse, si assisterà alla peggiore performance nel settore dell'automotive dal lontano 1980.

Ad inizio 2020 tutto ciò era impensabile e oggi sembra ancora alquanto surreale.



Come contrastare gli effetti negativi del coronavirus



Molte aziende di noleggio a lungo termine stanno studiando varie strategie per porre rimedio, almeno in buona parte, agli effetti devastanti che il covid-19 sta avendo sul loro piano economico e lavorativo.

Molti operatori del settore auspicano una fine della contrazione degli ordini di auto a noleggio già da inizio maggio.

L'attesa per la liquidità promessa dal governo, come supporto alle aziende, fa ben sperare nell'avvio di una ripresa, magari lenta, ma costante.

Il noleggio a lungo termine ha richiesto e aspetta con ansia gli interventi del governo su questo comparto, con strategie che possano limitare la chiusura definitiva di molte aziende e di conseguenza il licenziamento di troppi lavoratori.

Si auspica un intervento dello stato sia con sostegni ingenti alle imprese, sia con incentivi ai cittadini e un ritorno ad una maggiore libertà di spostamento.