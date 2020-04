Cartella clinica elettronica: come implementarla

Se lavori in ambito della sanità, sai quale sia l'importanza della cartella clinica elettronica. Sai anche però come si implementa questo importante strumento che in definitiva è stato pensato a tua tutela e a quella dei tuoi pazienti? È proprio quello che vedremo in questa guida.

Cartella clinica elettronica: a cosa serve

Alla tutela del medico, del paziente e di tutta la struttura sanitaria, non c'è il minimo dubbio. Non va infatti fatto l'errore di credere che la cartella clinica elettronica sia uno strumento per controllare o peggio punire i medici. Gli operatori sanitari, medici ed infermieri, si dedicano con passione e professionalità ai loro pazienti, e tutto ciò che può alleggerirli nel lavoro deve essere implementato. Inoltre, è bene sapere che sempre più spesso i pazienti in Italia, per via del sovraccarico delle strutture pubbliche, optano per quelle private. Anche in questo caso è utilissimo passare alla digitalizzazione della cartella. Vediamo perché.

Perché passare alla cartella elettronica

Sono molti i motivi per cui passare alla cosiddetta cartella elettronica. Vediamone alcuni, i più importanti:

velocizzare tutto il processo: il primo motivo è intuitivo. I supporti elettronici sono stati pensati appositamente per snellire il lavoro dei medici e permettere loro di dedicarsi meglio ai loro pazienti. Si pensi proprio ad una clinica sanitaria e a tutto quello di cui deve occuparsi non solo in senso medico ma anche pratico, organizzativo e burocratico;

evitare le cause per danno medico: questo sovraccarico di lavoro determina il secondo motivo per cui è fondamentale applicare la cartella elettronica. Evitare le cause da risarcimento medico è una priorità, sia per snellire l'apparato legale sia per evitare in primis danni ai pazienti e ritorsioni sui medici. Si deve sempre ricordare infatti che in caso di cartella clinica incompleta il tribunale darà quasi certamente la colpa al medico per negligenza. Avere una cartella elettronica può evitare questo problema. Negli ultimi anni sono state infatti decine di migliaia le cause intentate in sanità, e moltissime sono state vinte. Si sarebbe potuto evitarlo solo grazie all'implementazione della cartella in formato elettronico.

Come implementare la cartella

Non stiamo parlando di fare un pdf. Questo deve essere molto chiaro, perché spesso si tende a confondere la cartella elettronica con la cartella salvata sul computer. Non è così! La cartella deve essere digitalizzata e dematerializzata, e questo comporta dei passaggi che devono essere eseguiti, in fase di implementazione, da un professionista. Il medico potrà poi mettere fisicamente (o meglio virtualmente) mano alla cartella in un secondo momento, quando la stessa è stata impostata. Per questo è sempre bene affidarsi ad un esperto che possa appunto impostarla secondo un ordine, una check list che il medico potrà poi seguire, Si deve creare un flusso di processi a cui il medico dovrà rispondere per essere certo di non avere dimenticato nulla, come:

chiedere i dati personali (fatto)

chiedere di patologie pregresse (fatto)

chiedere di eventuali allergie (fatto),

e così via fino a quando tutte le spunte saranno messe. La cosa importante da ricordare poi è che la cartella elettronica, per essere valida, richiede due cose:

la firma digitale

di essere mantenuta in formato digitale, non stampato.