Al San Martino di Genova arrivano le donazioni di focaccia e farinata

Aggiornamento della situazione alla data di oggi da parte dell'ospedale San Martino di Genova.

- Ad ora sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 31 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 25 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 20 al 5° piano della palazzina laboratori, 27 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 42 (ieri refuso riportato 73 erroneamente) al Maragliano. 5 i pazienti nel nuovo reparto Emato-Oncologico Covid+, attrezzato da ieri.