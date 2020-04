Casa dei Nonni di Carcare: tre positivi al Coronavirus

Covid-19: aggiornamento dalla Casa dei Nonni di Carcare. Questo il post pubblicato sulla pagina Facebook dalla Residenza "Cornareto": "La situazione è in evoluzione e in modo incerto. Gli esami sierologici dell'8 aprile, i cui risultati ci sono stati comunicati il 12 aprile, hanno dato 3 positività positività attive su 117 esami eseguiti (due ospiti le cui famiglie sono state immediatamente avvertite e un operatore: tutti completamente asintomatici)".

"A tali risultati sono seguiti i tamponi di conferma, che siamo riusciti a far fare anche a qualche persona in più per sicurezza stante la prossimità di stanza o altro. Il risultato confermato oggi è di due positività presenti in struttura. Un terzo ospite si trova in ospedale da qualche giorno per altro motivo, e il tampone positivo è stato fatto a Savona" proseguono dalla Residenza "Cornareto".

"Dal giorno di Pasqua, anche in assenza di conferme con tampone che non erano ancora pervenute, la struttura ha attuato tutti gli isolamenti conseguenti dalle indicazioni sulla lotta al virus. Il fatto che le positività rilevate dagli esami del sangue siano risultate asintomatiche, non ha aiutato e adesso non costituiscono la nostra fonte primaria di preoccupazione, ma abbiamo altri ospiti che presentano qualche lieve sintomo".

"Questi sintomi sospetti si evidenziano in persone che all'esame sierologico di 10 giorni fa erano totalmente negative. Per questo motivo, in accordo con la commissione Alisa e Asl 2 che nella giornata di ieri hanno ispezionato tutte le strutture locali, la gestione è divenuta più stringente e ci consigliano per motivi di prevenzione del contagio, di limitare le attività comuni e di proteggere tutti gli ospiti anche se stanno bene. Per questo non potremo più essere disponibili come prima per contatti e video-chiamate, ma il dott. Andrea Guido e il direttore Dott. Riccardo Olivero nei limiti delle possibilità, rimarranno disponibili per ogni genere di informazione aggiornata sui propri cari. Ce l'abbiamo messa davvero tutta, e continueremo a mettercela. Di questo potete stare certi" concludono dalla Residenza "Cornareto".