Coronavirus: "Insieme si può", ecco il gruppo solidale che porta gli alimenti a casa dei bisognosi da Imperia a Finale Ligure

Sono in tre, ma battono le province di Imperia e Savona come fossero tre volte di più. Adriano Crozza, Manuel Avanti e Emanuele Cagnino, sono i soci fondatori di ‘Insieme si può Ing’, un gruppo solidale nato su Facebook, che presto diventerà un’associazione, con ambizione di espandersi sul territorio nazionale. Insieme consegnano pacchi alimentari alle famiglie bisognose, sempre di più in piena emergenza coronavirus.



Tutto nasce da Manuel e Emanuele, che hanno creato il gruppo in rete, e hanno voluto contattare da subito Adriano, che ad Albenga è famoso per essere stato il fondatore della sezione locale dei ‘City Angels’, un’onlus nata nel 1994 a Milano, che collabora con l’associazione di Adriano, Manuel e Emanuele. “Ogni martedì, muniti di guanti e mascherina, consegnano i beni a chi li contatta, l’ultima volta hanno raggiunto 33 famiglie” spiega a Imperia News, Beatrice, che cura le relazioni con la stampa dell’associazione.



La raccolta avviene con dei carrelli e un volantino che Adriano, Manuel e Emanuele lasciano davanti ai supermercati. L’associazione beneficia anche di donazioni di derrate alimentari da parte di cittadini che ne hanno sposato la causa. “I pacchi che consegniamo contengono pasta, sugo, zucchero, farina, macedonia, biscotti e fette biscottate, oltre a quello di cui hanno bisogno i bambini: pannolini, omogeneizzati, Plasmon”, spiega ancora Beatrice.



Le zone al momento coperte sono l’imperiese, il dianese, Andora, Alassio, Albenga, Pietra, Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito. “Il nostro impegno andrà avanti e non si fermerà con l’emergenza covid e per questo siamo alla ricerca di nuovi volontari”, ci tiene a precisare Beatrice, che per quanto riguarda il futuro dell’associazione spiega: “ci dedicheremo anche all’organizzazione di eventi e manifestazioni, creare centri culturali per maggiorenni e minorenni e anche indagini sociali”.



Il gruppo ha anche lanciato su Facebook una colletta alimentare per famiglie indigenti che ha raccolto 690 euro in pochi giorni.