Una toccante cerimonia davanti al Santa Corona per ringraziare il personale impegnato nell'emergenza Covid (VIDEO)

Le pubbliche assistenze del territorio, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le forze dell'ordine oggi hanno espresso tutta la loro solidarietà al personale sanitario del pronto soccorso e della rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure impegnato a fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

La toccante cerimonia si è svolta oggi, a partire dalle 15, nell'area prospiciente il dipartimento di emergenza e urgenza del nosocomio pietrese.

IL VIDEO IN DIRETTA:

Il programma della giornata si è così articolato: Ore 15,00 schieramento dei mezzi; Ore 15.05 saluti; Ore 15.15 consegna del gagliardetti al personale sanitario e delle 4000 mascherine ffp2 donate dalla Croce Bianca di Varigotti; Ore 15.25 srotolamento del tricolore da parte dei Vigili del Fuoco; Ore 15.30 Inno di Mameli e Saluto delle sirene delle ambulanze. Per ringraziare di questo gesto, le campane della Parrocchia di Santa Corona hanno suonato a festa.

Presenti il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, il dottor Paolo Cavagnaro, Commissario straordinario della Asl 2, e numerose autorità civili del territorio.

Il saluto pieno di riconoscenza al personale sanitario si è concretizzato anche nella donazione, da parte della P.A. Croce Bianca di Varigotti, di 4000 mascherine ffp2, primo lotto di 6000 dispositivi acquistati con i proventi della raccolta fondi online “Croce Bianca Varigotti per l’Ospedale Santa Corona”, attivata sulla piattaforma GoFundMe, raccolta che ha già raggiunto i 10 mila euro e attraverso la quale è possibile ancora donare al link https://www.gofundme.com/f/pa-varigotti-per-l039ospedale-santa-corona?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet .

“Un gesto semplice, un segno di riconoscenza e vicinanza e solidarietà, una dimostrazione di affetto e di rispetto verso tutti gli operatori sanitari che da più di un mese, giorno e notte instancabilmente, stanno combattendo questa guerra delicata, dando l’anima malgrado tutti i rischi e i pericoli a cui si espongono. E’ un’iniziativa nata di “getto”, spontaneamente, a cui abbiamo immediatamente aderito tutti con quel sentimento di gratitudine di chi ha nel cuore il desiderio di ringraziare con semplicità e di testimoniare, in questo momento difficile che stiamo attraversando, che siamo una squadra coesa e unita impegnata nel perseguire il bene di tutti e che lo sforzo di ognuno è sostenuto e supportato dall’intera comunità” commentano all’unisono tutti partecipanti.

“Ognuno di noi, anche se in ambiti diversi, mette in campo sforzi e sacrifici che mai come ora sono necessari per il bene comune - interviene il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi -Quello di oggi è un momento semplice e immediato, dettato dal bisogno di rendere onore ai nostri medici e ai nostri infermieri che, con abnegazione e senza risparmiarsi, lottano ogni giorno contro il coronavirus, salvando vite anche mettendo in conto il rischio personale e di far sentire loro la vicinanza delle istituzioni, in attesa di ritrovarci, sempre qui, liberi di abbracciarci e di festeggiare tutti insieme la fine di questa epidemia” conclude De Vincenzi.

Hanno aderito all'evento:

CROCE ROSSA DI TOIRANO

CROCE ROSSA DI CERIALE

CROCE ROSSA DI LOANO

CROCE DI MALTA DI BOISSANO

CROCE BIANCA DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

CROCE BIANCA DI FINALE LIGURE

CROCE BIANCA DI VARIGOTTI

CROCE VERDE DI FINALBORGO

PIETRA SOCCORSO

CROCE ROSSA DI MAGLIOLO

VIGILI DEL FUOCO, DISTACCAMENTO DI FINALE LIGURE

POLIZIA STRADALE DI SAVONA

COMUNE DI PIETRA LIGURE

POLIZIA LOCALE DI PIETRA LIGURE

PROTEZIONE CIVILE DI PIETRA LIGURE

SOCCORSO ALPINO