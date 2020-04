Anche a Carcare scatta l'obbligo delle mascherine in uffici pubblici, negozi, poste e banche

"L’accesso negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, poste banche e ogni altro luogo chiuso o aperto in cui è previsto l'entrata o l'assembramento generalizzato di persone, è consentito soltanto indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe e foulard qualora fosse impossibile reperirle. Questo per limitare la contaminazione del Covid-19".

Questa l'ordinanza firmata nella mattinata odierna dal sindaco di Carcare Christian De Vecchi. Ma non è tutto. Infatti per l’assolvimento delle primarie esigenze di vita. Ossia lavoro, spesa, cure mediche e acquisto farmaci, il documento ordina di "seguire la via più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario".

L'ordinanza sara valida fino al 3 maggio 2020 salvo possibilità di proroga. Carcare si allinea cosi ai comuni di Bardineto, Calizzano e Millesimo.