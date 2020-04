Coronavirus: nella Conferenza Episcopale Ligure, prorogate fino al 3 maggio le regolamentazioni per tutte le chiese del territorio

Anche le Diocesi della regione Liguria si adeguano alle disposizioni governative per fronteggiare l’emergenza coronavirus e prorogano sino al 3 maggio le disposizioni fissate nella procedente comunicazione dell’8 marzo.

Dunque, ribadendo il concetto che non è prevista la chiusura delle chiese, si sottolinea che “ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore ad un metro. E’ possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nella prossimità della propria abitazione. Inoltre possono essere raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o di necessità e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie”.



Infine i Vescovi della Regione ecclesiastica Ligure hanno stabilito che le celebrazioni di Prime Comunioni e Cresime non riprendano prima del mese di Settembre e saranno proprio loro ha stabilire il giorno preciso della ripresa nella propria diocesi e le eventuali condizioni.



Nel comunicato ci si riallaccia anche alla lettera del 15 aprile a firma del Segretario Generale della C.E.I. precisando che “vien detto esteso a tutte le celebrazioni quanto già concesso negli Orientamenti del 25 marzo per le celebrazioni della Settimana Santa, secondo cui ‘per un minimo di dignità alla celebrazione accanto al Celebrante sia assicurata la partecipazione di un diacono, di chi serve all’altare, oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione”. Una puntualizzazione per far capire che non è ancora consentita la presenza di altri fedeli alla celebrazione.



I firmatari della nota: Angelo Card. Bagnasco, Arcivescovo Metropolita di Genova, Presidente CEL; Luigi Ernesto Palletti, Vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato, Vice Pres.; Alberto Tanasini, Vescovo di Chiavari, Segretario; Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga-Imperia; Calogero Marino, Vescovo di Savona-Noli; Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-San Remo; Francesco Vittorio Viola, Vescovo di Tortona; Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare di Genova.