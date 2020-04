"Italia - Argentina, il tempo al di là dell'oceano": Tovo e Puerto Santa Cruz si ritroveranno il prossimo 24 aprile

"Come sentirci vicini nonostante 12.000 km di distanza e un Oceano di mezzo? Lo scopriremo venerdì 24 aprile alle ore 21.00 quando sarò in collegamento diretto con Nestor Gonzalez sindaco di Puerto Santa Cruz, Patagonia Argentina. Direttamente dal Museo dell’Orologio da Torre G.B. Bergallo di Bardino Nuovo, si terrà un collegamento via Facebook con la comunità argentina: sarà un modo, partendo dall’orologio Bergallo ancora funzionante nel campanile della Chiesa parrocchiale, per conoscere meglio le due comunità, quella di Puerto Santa Cruz e quella di Tovo San Giacomo".