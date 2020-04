Mascherine, quali, dove e quando usarle: in diretta Facebook i chiarimento del farmacista/sindaco di Bergeggi

"Vista l'importanza del tema e la scarsa conoscenza delle persone, con dibattiti vari circa l'utilità di eventuali ordinanze di obbligo di mascherine, oggi proverò a dare il mio contributo nella duplice veste di sindaco/farmacista".

Il primo cittadino di Bergeggi Roberto Arboscello oggi, sabato 18 aprile, sarà in diretta su Facebook alle 17.30 per illustrare quali, dove e quando usare le mascherine.

"Per provare a chiarirne l'utilità, ad aiutare a districarsi tra gli innumerevoli tipi in commercio, a capire quali sono davvero utili per chi le indossa e quali per chi sta accanto, per parlare dei prezzi, per discutere della necessità o meno di emettere ordinanze" conclude Arboscello.