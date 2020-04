Coronavirus, a Cisano sul Neva il punto del sindaco Niero: "Otto i casi positivi e 10 quelli in quarantena di cui 4 in attesa di valutazione"

"Ecco l'aggiornamento dei dati comunicati dall'Asl 2 riguardo l'emergenza Covid-19 sul nostro territorio comunale. Le segnalazioni complessivamente sono 18. Otto i casi positivi e 10 quelli in quarantena di cui 4 in attesa di valutazione". Così Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva, informa la cittadinanza relativamente alla situazione Coronavirus in paese.

"Il lockdown con la riduzione degli spostamenti, il mantenimento delle distanze e la dotazione dei dispositivi di protezione individuale si sono rivelati efficaci - continua Niero - A tutti i quarantenati e ai positivi sono state consegnate le mascherine, acquistate dal comune di Cisano sul Neva, così come a tutti i residenti over 60. Entro il 27 aprile, tramite posta, saranno consegnate anche le mascherine acquistate dalla Regione Liguria. È ora più che mai importante che si continui a restare a casa in modo da raggiungere quanto prima il punto zero dei contagi e poter così tornare al più presto alla normalità".