Coronavirus, un filtro Instagram per dire "grazie" a chi fronteggia l’emergenza: tra i creatori il giovane Riccardo Bosio

C'è anche il talento di Riccardo Bosio nella community mondiale di Instagram, il famoso social network popolare in tutto il mondo. Il giovane originario di Bardino Nuovo, frazione di Tovo San Giacomo, è infatti tra i creatori di due filtri disponibili per gli utenti della nota app. Per chi non fosse un esperto dei social, i filtri non sono altro che alcuni effetti con i quali si possono personalizzare foto e video presenti sul proprio smartphone.

La creatività del 18enne della Val Maremola ha portato alla nascita di due effetti: uno dedicato alla Liguria e ai suoi paesaggi e un altro, dal profilo internazionale, progettato per dire grazie a tutti coloro che stanno lottando per sconfiggere il Coronavirus. Ed è proprio Riccardo a spiegarci nel dettaglio le sue creazioni:

"I filtri di Instagram mirano a creare un'esperienza interattiva in realtà aumentata, ad esempio andando a modificare il volto, lo sfondo o aggiungendo oggetti 3d nella fotocamera - spiega - In questo periodo di distanziamento sociale nel quale non ci è possibile viaggiare liberamente ho creato questo filtro, 'lamialiguria', con il quale si potranno visitare virtualmente alcuni tra i posti più belli della Riviera Ligure. Il tentativo è quello di farci sentire meno lontani da quei luoghi che fino a poche settimane fa potevamo raggiungere senza problemi. Sarà quindi possibile scattarsi un selfie alle Cinque Terre, Varigotti, Verezzi e così via direttamente dal divano di casa".

"'Thank You Cam' è invece un progetto che nasce dalla community mondiale di creatori di Instagram su iniziativa dello studio francese 'The Sun Project' - prosegue Riccardo, svelando il secondo effetto - Il filtro consente a ogni utente di ringraziare con le proprie parole tutti coloro che combattono ogni giorno contro il virus. L'obiettivo è quello di creare un movimento di ringraziamento globale verso tutto il personale in prima linea in questa emergenza; proprio per questo motivo l'effetto è stato tradotto in più di 20 lingue e rilasciato su Instagram nello stesso momento da più di 130 creatori in tutto il mondo".

"Questi sono solo due esempi di come la tecnologia possa in qualche modo aiutarci ad affrontare questa situazione e di come Instagram ed i social network in generale possano essere sì luoghi di evasione dalla realtà, ma anche importanti mezzi di diffusione di informazione e consapevolezza" conclude il 18enne appassionato di informatica.