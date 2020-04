Destra sociale solidale con Iacobucci per l'"apparizione" del calendario del Duce

"Speculare su cosa si ha nel cuore e su ciò che appartiene alla Storia Patria per farne critica all’avversario politico è patetico e denota l’incapacità di confrontarsi sui veri problemi della società. Esprimiamo, pertanto, solidarietà al Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia Liguria, Massimiliano Iacobucci per l'inutile e pretestuoso attacco da parte della minoranza consiliare in Regione Liguria poiché, a loro dire, si è reso responsabile di aver esposto nello studio della propria abitazione un calendario del Duce apparso durante una videoconferenza con l'Assessore regionale Gianni Berrino". Così Fabrizio Marabello, portavoce di Destra Sociale in Fratelli d'Italia.