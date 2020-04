Casa di riposo, il sindaco di Cengio: "Attendiamo ancora l'esito dei tamponi"

Emergenza Covid-19: situazione invariata sul territorio comunale di Cengio. Lo comunica in una nota il sindaco Francesco Dotta.

"Ad oggi abbiamo una persona ricoverata presso l'ospedale San Paolo di Savona, positiva al Covid-19, in condizioni di salute stabili con tendenza a miglioramenti progressivi e costanti - spiega il primo cittadino - e una seconda in isolamento sanitario obbligatorio, con scadenza il 23 aprile, in buone condizioni di salute".

La situazione relativa alla Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli) è rimasta sostanzialmente immutata: "Tre ospiti rimangano ricoverati in ospedale. All'interno della struttura nessuna variazione, ad eccezione di un ricovero effettuato nella mattinata odierna, a causa di un'ospite vittima di una caduta accidentale" aggiunge il sindaco Dotta.

"Tutti gli ospiti e dipendenti della casa di riposo sono stati sottoposti a tampone per il quale però, ad oggi, l'autorità sanitaria competente non ha ancora comunicato ufficialmente l'esito" conclude il sindaco Dotta.