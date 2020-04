Millesimo, otto persone positive al Covid-19. Il mercato del sabato cambia location

Otto casi positivi. Due di questi sono in ospedale. Questa la situazione a Millesimo in merito all'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tredici persone sono in isolamento obbligatorio precauzionale presso la propria abitazione. Per alcuni prolungata o rinnovata poiché in valutazione da parte dell'Asl 2.

"Non bisogna creare allarmismo ingiustificato verso concittadini in isolamento obbligatorio che stanno collaborando con l’amministrazione comunale a seguito di precisi protocolli dettati dall’Asl - spiega il sindaco di Millesimo Aldo Picalli - Stiamo virtualmente vicini a tutti coloro che, in questi momenti difficili, hanno bisogno di tranquillità per arrivare al più presto alla guarigione".

Intanto, il mercato del sabato (solo banchi alimentari) cambia location. Sarà spostato da piazza A. Ferrari a piazza S. Pertini con obbligo per tutti di utilizzo di mascherina o dispositivi a barriera di naso e bocca e rispetto delle distanze di sicurezza.