Buongiorno, sono un pensionato di Spotorno con l'hobby della pesca (con canna da spiaggia).

Pur in un momento drammatico, i lutti, la reclusione domiciliare, i problemi sociali ed economici che mi coinvolgono anche personalmente, penso sia ora di riaprire le spiagge per pescare o farsi un bagno o semplicemente passeggiare, in precauzione ed in solitario senza danneggiare nessuno: verso quella vita normale che troppo ormai ci manca e che tutti rivogliamo.