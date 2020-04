Causa Emergenza Covid-19 rinviati all'autunno i "Pomeriggi musicali" di Finale Ligure

La Società dei Concerti informa che, causa il prolungarsi dell'emergenza COVID-19, i restanti 4 concerti dei “Pomeriggi Musicali 2020” (dieci appuntamenti, organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città), sono rinviati a data da destinarsi.



I concerti previsti per il 28 e 29 Marzo, 4 e 18 Aprile verranno quindi recuperati in altre date che saranno comunicate con largo anticipo a tutti, sempre utilizzando i vari canali a nostra disposizione: ufficio stampa del Comune di Finale Ligure, facebook, quotidiani, newsletter.



Se le condizioni sanitarie lo consentiranno i suddetti concerti potrebbero svolgersi nell'arco dell'Autunno 2020. Se la cosiddetta "fase 2" dell'emergenza invece dovesse protrarsi fino a fine anno, i restanti 4 concerti verranno accorpati alla rassegna successiva (Pomeriggi Musicali 2021). Ovviamente chi ha già acquistato l'abbonamento non perderà il diritto di partecipare a questi 4 concerti che l'organizzazione ha dovuto posticipare.