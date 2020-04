Coronavirus, le forze di polizia chiedono alla Regione screening "a tappeto" per il personale

"Correva il mese di marzo e le persone e le famiglie facevano i conti con la pandemia. Le operazioni, purtroppo, non avevano che un risultato che aumentava giorno dopo giorno ma sempre in negativo. Oggi la situazione è migliorata ma finché ci sarà una sola vita in pericolo la situazione non cambia!". Si apre così la nota della segreteria provinciale SILP CGIL - UIL Polizia.

"Ebbene - prosegue la nota - allora avevamo deciso di scrivere anche al Presidente della Regione Liguria, purtroppo senza ricevere risposta, perché fosse approvata al più presto una disposizione per sottoporre a screening preventivo gli operatori di polizia. Le Forze di polizia sono anch’esse in prima linea ogni giorno e non possono essere trascurate! Da allora però qualcosa si è mosso e così, per esempio, la Regione Toscana ha iniziato a distribuire i kit per la sottoesposizione massiva del personale della Polizia di Stato ai test rapidi per il rilevamento qualitativo di anticorpi IgG e IgM per SARS-Cov-2. Ottimo! Strada da noi auspicata fin dai primi giorni della pandemia. Ebbene se è vero che qualcosa si muove, occorre anche chiedersi perché ciò avvenga a macchia di leopardo... perché anche la Regione Liguria non abbia ancora varato un piano analogo, un approccio di fondamentale importanza per la tutela di cittadini e operatori di polizia".

"In una parola: la salute pubblica. Un termine ricorrente di questi tempi che, però, non deve conoscere accezioni diverse a seconda del territorio in cui si usa. Chiediamo nuovamente che il Presidente della Regione Liguria vari al più presto strumenti analoghi per accertare l’esposizione al virus tutelando così popolazione e lavoratori" concludono dal SILP CGIL - UIL Polizia.