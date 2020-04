Finale, le mascherine della Regione ritardano, il vicesindaco Guzzi puntualizza: "Non spetta alla locale Protezione Civile la consegna"

Se nei piccoli Comuni al di sotto dei 2mila abitanti la consegna delle mascherine acquistate dalla Regione Liguria pare non aver riscontrato particolari criticità da parte dei cittadini, grazie al lavoro delle amministrazioni comunali e del lavoro delle associazioni di volontariato che le hanno affiancate con un ruolo fondamentale, qualche dissapore in più si sta registrando nei centri più grandi.

La consegna da parte di Poste Italiane, con la quale la Regione ha stipulato un accordo per la distribuzione, ha riportato alcuni ritardi difficilmente comprensibili da parte dei cittadini. E' il caso di Finale, dove in alcuni rioni sono già state consegnate ed in altri no, o addirittura la differenza si ha tra vie poco distanti tra loro.

“Riceviamo molteplici chiamate sia in Comune, che in Sede di Protezione Civile piuttosto che in Consulta Volontariato relativamente alle mascherine di Regione Liguria che in questi giorni stanno arrivando nelle case dei nostri concittadini".

Ad affermarlo è il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Andrea Guzzi, che sottolinea: "Occorre una precisazione: la Regione ha deciso di distribuire tali mascherine attraverso Poste Italiane nei Comuni con più di 2mila abitanti, come nel nostro caso, ed invece nei Comuni più piccoli attraverso i Sindaci. Fermo restando che avrei ritenuto più efficace una distribuzione ad opera delle Amministrazioni Locali anche nei Comuni più grandi, siamo grati all’iniziativa di Regione Liguria. Con questa nota vorremo specificare come Protezione Civile Finale Ligure che nulla possiamo e nulla sappiamo sulle attuali distribuzioni che sono completamente gestite da Poste".

Nelle scorse giornate, infatti, il malcontento da parte di alcuni cittadini è sfociato in alcune rimostranze nei confronti dei volontari della Protezione Civile impegnati in altro tipo di incarichi: "I Volontari che vedete sempre attivi sul territorio - sottolinea Guzzi - si occupano di distribuire Pacchi alimentari, spese a domicilio e interventi di sanificazione strade. Non stanno distribuendo mascherine”.

Nei prossimi giorni intanto la consegna dei primi dispositivi che la giunta regionale ha deciso di distribuire gratuitamente alla popolazione ligure, due a nucleo familiare, sarà ultimata nei primi giorni della settimana prossima, come ha annunciato ieri sera il presidente Toti.