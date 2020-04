Con Rocket Way il top della tecnologia nel campo delle telecomunicazioni

Un’azienda giovane, non soltanto al passo coi tempi ma decisamente più avanti: ha introdotto in alcuni tra i più grandi e importanti centri urbani ed economici della provincia di Savona la banda ultra larga wireless attraverso ripetitori radio. Una tecnologia nuova, che fa della velocità, della stabilità e dell’affidabilità operativa i suoi punti di forza. Stiamo parlando di Rocket Way, un vero e proprio orgoglio imprenditoriale dei nostri comprensori. Un marchio nato a Boissano che in soli otto anni di attività ha saputo conquistare una posizione di leadership nel campo delle telecomunicazioni.

Tecnologie wireless da Andora a Finale Ligure ma anche fibra e altre soluzioni ad altissima velocità, come VDSL, VDSL2, xDSL a copertura nazionale. E ancora: telefonia, hosting, servizi di assistenza. Tutto questo e molto altro è Rocket Way.

Per saperne di più abbiamo incontrato Paolo Barigelli Calcari, imprenditore che, con entusiasmo visionario unito a un sano pragmatismo e alle giuste conoscenze tecniche, ha dato vita a tutto questo.

Chi è Rocket Way?

“Fondata nel 2012 Rocket Way è un operatore nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultra-larga per il mercato residenziale e delle imprese. Abbiamo raggiunto il ruolo di riferimento di mercato, grazie all'impegno nel diffondere, specialmente in territori rurali e nei piccoli comuni, soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico. Oggi, infatti, Rocket Way ha l'orgoglio di permettere l'accesso ad Internet a migliaia di persone e di aziende”.





Qual’è stata l’idea alla base di Rocket Way?

“• creare un'offerta di collegamenti radio fissi ad alta qualità uguale o superiore a quella su cavo;

• creare un servizio sia per l'utenza residenziale che aziendale;

• creare una rete radio utilizzando le migliori tecnologie ed i più alti standard qualitativi.

Nel 2012 partì in modo massiccio l'implementazione della rete, attraverso l'installazione di decine di BTS, con l'obiettivo di coprire numerose importanti realtà territoriali”.





Quali sono le offerte di Wireless di Rocket Way?

“Sul nostro sito www.RocketWay.it trovate molteplici pacchetti con differenti prestazioni in base alle vostre esigenze.

Nel campo del wireless abbiamo le formule rWay More 10, rWay More 20 e rWay More 30 con diverse caratteristiche in download e in upload in base alle esigenze del cliente, da 10 a 30 Mb/sec in download e da 1 a 10 Mb/sec in upload.

Abbiamo poi la fibra con download fino a 1000 Mb (1 Gb/sec), molto adatta quando ci sono molti dispositivi diversi connessi al wi-fi domestico o per chi ama giocare online e guardare film in streaming, magari anche in HD. È inoltre l’ideale per chi ha necessità di utilizzare i servizi VoIP per effettuare videochiamate, poiché garantisce un’alta qualità sia in termini di video che di audio.

Sul sito troverete anche la promozione denominata “Missione Internet Spaziale”!”.





Dove è possibile attivare la rete wireless di Rocket Way?

“Sul sito www.Rocket Way.it trovate la modulistica, le informazioni tecniche, tutta la documentazione utile, il link per la richiesta di assistenza e un utile campo dedicato alla trasparenza tariffaria.

Per potervi offrire un servizio sempre migliore, da novembre 2019 siamo connessi al MIX di Milano”.





Che cos’è il Mix?

“Stiamo parlando del Principale Internet eXchange italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato.

Uno dei pochi Internet Exchange (IXP) europei dotati di un proprio datacenter.

Rocket Way è il primo operatore della provincia di Savona connesso a questo importantissima realtà”.





Quali sono i vantaggi di questa partnership?

“Velocità, stabilità affidabilità e sicurezza sono i punti fondamentali.

Avere uno streaming perfetto per i vostri contenuti quali Netflix, Dazn, YouTube, per non perdervi neppure un secondo dei vostri spettacoli preferiti”.





Oltre alla tecnologia Wireless Rocket Way cos’è in grado di offrire ai clienti?

“Possiamo attivare la fibra ottica su tutto il territorio nazionale.

La possibilità di navigare a velocità di download fino a 1000 Mega (1 Gbps) è data da un particolare tipo di cavo contenente al suo interno sottilissimi filamenti di fibra di vetro, spessi circa come un capello. Rispetto ai vecchi cavi in rame, i cavi in fibra ottica riescono a trasportare più dati per unità di tempo e senza una diminuzione del segnale all’aumentare della distanza percorsa, garantendo così velocità di navigazione molto più elevate. I cavi in fibra ottica sono più flessibili e, soprattutto, sono immuni ai disturbi elettrici e alle variazioni di temperatura stagionali”.





Quali vantaggi offre la vDSL rispetto all’ADSL?

“La fibra ottica offre diversi vantaggi rispetto all’ADSL, tutti riconducibili alla maggiore velocità e all’ottima qualità delle performance della connessione. Se con l’ADSL tradizionale di solito si può contare su una velocità massima in download pari a 20 Mega e di 1 Mega soltanto in upload, con la vDSL si raggiungono anche i 200 Mega in download e i 20 Mega in upload.

In particolare, la fibra è molto adatta quando ci sono molti dispositivi diversi connessi al wi-fi domestico o per chi ama giocare online e guardare film in streaming in HD. È inoltre l’ideale per chi ha necessità di utilizzare i servizi VoIP per effettuare videochiamate, poiché garantisce un’alta qualità sia in termini di video che di audio”.





E per le telefonate?

“Abbiamo creato MiaWay, pacchetti da attivare in abbinamento al profilo scelto che permettono di effettuare chiamate verso numeri fissi e mobili a tariffe molto convenienti”.





Per il futuro?

“La risorsa tecnologica di domani sarà internet satellitare: un “occhio dallo spazio” per il quale la conformazione geografica del nostro paese, le perturbazioni meteorologiche, i mari e le montagne non costituiranno più un problema. Saremo all’avanguardia anche in questo, ma per ora non vogliamo svelare nulla di più”.





Per saperne di più:

Visitate il sito internet www.RocketWay.it

Inoltre potete contattare il numero verde 800.12.58.80 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.





Rocket Way è anche su Facebook, Twitter e Instagram.