"Varazze è la mia città": il portale web dei commercianti e degli artigiani di Varazze

I commercianti e gli artigiani di Varazze, in questa delicata fase economica, hanno lanciato sul web un portale Facebook: “Varazze è la mia Città”. Un progetto che vuole mettere a disposizione dei concittadini e turisti, una piazza virtuale dove si passeggia fra le tante variegate botteghe, anche adesso che il passeggio e le “vasche” non sono consentite.

Sul portale le varie inserzioni proposte quotidianamente da tutti gli esercenti del territorio, ad oggi oltre 500 gli aderenti, tra i quali, anche alcune botteghe storiche, hanno ampliato la loro offerta e la loro presenza sul web con il concetto: “più difficile ad esprimerlo che a farlo, da solo ti vedono in pochi, tutti insieme ti vedono in tanti”.

Commercianti, esercizi pubblici, artigiani e botteghe aperte, botteghe che consegnano a domicilio, botteghe che in questo momento possono solo preparare le vetrine virtuali ma pronti per la riapertura reale, ristoranti che elaborano le loro proposte culinarie consegnandole a domicilio, tutti presenti nella piazza di “Varazze è la mia Città”.

Il progetto nasce dal coraggio delle scelte di ASCOM Confcommercio - Delegazione di Varazze nella persona del presidente Andrea Gargioni e del Consiglio Direttivo che con la nomina a Delegato Straordinario per l’emergenza Covid-19 di Marco Pesce, Presidente Regionale FIT - Federazione Italiana Tabaccai, hanno dato il via a tutta una serie di misure e progetti virtuali finalizzati all’emergenza.

In questo momento per gli imprenditori è difficile ricevere tutte le informazioni necessarie per portare avanti la gestione della propria azienda in questa emergenza. Questo ha determinato la nascita di una info-chat multipiattaforma, con centinaia di utenti, dove è possibile ricevere in tempo reale tutte le informazioni necessarie ai commercianti e agli artigiani che confluiscono da Confcommercio Nazionale, Provinciale e Comunale, dalle Amministrazioni Pubbliche Nazionali, Regionali e Comunali e dalla Protezione Civile.

"Il lancio della brand identity 'Varazze è la mia Città' – dicono i responsabili locali di Confcommercio - è stato il punto d’inizio del decollo verso tutte le piattaforme di comunicazione sia reali che virtuali.

Radio, TV, Carta stampata, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter … e poi alla riapertura un bel video tutti insieme, destination: TikTok.

Abbiamo tutti bisogno di un ritorno alla 'nostra' realtà, ma non da soli: da soli si fa sicuramente poca strada, uniti ce la faremo”.