Covid-19: test sierologici tutti negativi per ospiti ed operatori della rsa "La Quiete" di Spotorno

Nessun ospite o dipendente della rsa "La Quiete" di Spotorno è affetto da Coronavirus.

Il messaggio arriva dalla direzione della struttura, che con una nota in data odierna comunica i risultati dei test effettuati nelle scorse settimane: "Il giorno 8 aprile tutti gli ospiti e tutti gli operatori della nostra struttura sono stati sottoposti al test sierologico per testare la positività al Covid-19. Il giorno 13 la struttura ha ricevuto i risultati e sono tutti negativi".

"A fronte dell’emergenza legata al CoronaVirus, che interessa tutto il nostro Paese - comunica la direzione - la nostra struttura ha adottato fin da subito tutte le misure necessarie, in considerazione delle Direttive del Ministero della Salute e delle Disposizioni Regionali per proteggere i nostri ospiti da potenziali rischi legati alla diffusione del Covid-19".

"Questo pronto intervento è servito a lasciare il Virus fuori dalla porta e niente è più bello del pensare di essere riusciti a proteggere i nostri anziani in questo momento più difficile che mai!" continuano.

"Ora è importante continuare su questa strada, ma per questo grande risultato è importante ringraziare tutti i nostri operatori, che il loro prezioso lavoro hanno reso possibile tutto questo; i familiari, per la loro fiducia e collaborazione; gli ospiti, che ci hanno reso più leggeri questi giorni difficili con il loro sorriso; la Direzione di struttura che ha coordinato tutti gli aspetti operativi della struttura e la nostra azienda, il Gruppo La Villa - Residenze per anziani e categorie fragili, che ha saputo fin da subito intervenire con immediatezza ed efficacia per darci le giuste indicazioni da seguire" conclude il gruppo che gestisce la struttura nel savonese.