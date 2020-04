Meteo: maltempo tra oggi e domani, poi migliora nella seconda parte della settimana

Un’area di bassa pressione sul Mediterraneo genera correnti orientali umide che producono piogge diffuse in quasi tutto il Nord-Ovest. La situazione migliorerà gradualmente da mercoledì e si manterrà stabile per il resto della settimana. Temperature in calo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 20 e domani martedì 21 Aprile.

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con graduale diminuzione della nuvolosità a partire da est domani mattina. Piogge diffuse, più intense sui settori occidentali alpini, con quota neve che scenderà fino 1500 m nella prossima nottata. Attesi accumuli anche oltre i 100 mm localmente su Alpi marittime e occidentali. Graduale esaurimento dei fenomeni da domani mattina a partire da est. Piogge diffuse anche in buona parte della Liguria, specie centro occidentale. Temperature in costante e graduale calo tra oggi e domani, con poca escursione termica. Massime che non andranno oltre i 12/14 °C, minime che si manterranno sui 8/11 °C. Venti moderati orientali/nordorientali su Piemonte oggi, fino a localmente forti da nord su Liguria centrale soprattutto domani.

Da mercoledì 22 Aprile.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per la formazione di una blanda area di alta pressione. Sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi con qualche locale piovasco o acquazzone. La tendenza è per un graduale aumento dei fenomeni nel weekend con temporali. Temperature massime in ripresa con valori che supereranno i 23/24 °C nel fine settimana. Minime in calo tra mercoledì e giovedì per il cielo più sereno, ma poi risaliranno nel fine settimana. Venti sostanzialmente assenti o deboli a regime di brezza.

