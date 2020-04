Piccoli proprietari, Uniat: "Una chimera la garanzia statale per i finanziamenti bancari fino a 25 mila euro"

L'Uniat di Genova e della Liguria sta raccogliendo in queste ore il grido di allarme dei piccoli proprietari rispetto all'accesso della garanzia statale sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro. In teoria i cosiddetti mini prestiti avrebbero una garanzia automatica pari al 100% senza la valutazione del fondo, ma le banche non sono vincolate e possono effettuare la loro istruttoria. Quindi, che cosa succede?

"I piccoli proprietari con l'acqua alla gola vengono sottoposti a mille radiografie bancarie - spiega Lucio Roncarati, presidente Uniat Genova e Liguria - Se i piccoli proprietari, che non sono certo veri imprenditori, hanno mutui accesi o prestiti, si possono scordare il finanziamento, quindi la garanzia statale per loro è nulla o quasi. Sono previste anche limitazioni agli stanziamenti nei casi di flat-tax con una aliquota di tassazione al 15 %. Questi piccoli proprietari percepirebbero, quindi, al massimo 17 mila euro".

L' Uniat di Genova e della Liguria non comprende perché sulla carta i piccoli proprietari siano equiparati ad imprenditori, ma nella realtà non esista alcuna volontà di assisterli.

"Le istituzioni e le associazioni datoriali - conclude Roncarati - devono farsi parte attiva presso gli istituti bancari per rimuovere questi impedimenti".