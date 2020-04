Un 25 aprile celebrato "alla finestra" per le ANPI di Vado Ligure e Valle di Vado

Annuncia Simone Falco, segretario della Sezione ANPI di Vado Ligure: "Nonostante l'emergenza sanitaria del Coronavirus le Sezioni Anpi di Vado Ligure e Valle di Vado hanno organizzato le Celebrazioni del 25 Aprile per ricordare il 75° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo le giornate di Celebrazione sono state patrocinate dal Comune di Vado Ligure dalla Consulta del Volontariato e dalla Scuola di Musica "A. Toscanini".

Le cerimonie avranno inizio Venerdì 24 Aprile dalle ore 20,30 dove dalle finestre verrà esposta o una candela o pure un lume e fatto risuonare gli inni partigiani "Bella Ciao e Fischia il Vento", per ricordare la fiaccolata con la discesa dai monti dei partigiani.

Sabato 25 Aprile la giornata sarà aperta con i saluti del Sindaco di Vado Ligure e dei Presidenti delle Sezioni Anpi e da altri interventi del mondo della scuola e della cultura, sarà presentato sui social il progetto:

"Un fiore per Non Dimenticare" per ricordare le lapidi e i cippi dei caduti partigiani e della deportazione politica nei campi nazisti.

Nella mattinata il Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, deporrà due corone di alloro al Monumento ai Caduti e in Piazza Corradini per ricordare il sacrificio dei partigiani e dei deportati nei lager nazisti.

Per tutta la giornata abbiamo invitato sia la popolazione a esporre il Tricolore e la bandiera della Pace, ed inoltre ai membri delle Associazioni della Consulta a pubblicare sui vari social foto storiche, disegni degli studenti, filmati e ogni tipo di ricordo per ricordare la Festa della Liberazione gli elaborati potranno essere inviati al seguente indirizzo mail: 25aprile.vadoligure@gmail.com o pure pubblicandoli sulla pagina facebook della Sezione Anpi di Vado Ligure . La Resistenza è stata una delle pagine più gloriose del nostro Paese e proprio nel 2019 la Città di Vado Ligure è stata insignita della Medaglia d'Argento al Valor Militare.

E proprio perchè il 25 Aprile è una data fondamentale per la Storia della nostra Repubblica con la sconfitta del nazifascismo vi sono stati 75 anni di Pace e i popoli hanno riconquistato la Libertà e la giustizia sociale e la Democrazia come ricordato dal Presidente Partigiano Sandro Pertini.

Sarebbe un gesto importante come già proposto in questi mesi da altri e anche noi aderiamo appello al Presidente Mattarella , di conferire conferita la Medaglia d'Oro al Valor Civile a tutto il personale sanitario che sta fronteggiando il virus salvando migliaia di vite innocenti.

Vogliamo ricordare a tutti i cittadini vadesi il messaggio importantissimo #iorestoacasa".