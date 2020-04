“Vado a leggere fiabe”: l'iniziativa promossa dal Comune vadese dedicata ai bambini

“Vado a leggere fiabe” è un’iniziativa promossa dal Comune di Vado Ligure. Sono video letture di Fiabe e Racconti realizzate da volontari che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare i bambini che in questi giorni di emergenza sanitaria sono costretti a rimanere a casa, lontano dai giochi, dai parchi, dalle scuole, sport e amici, e questo lo sappiamo non è sempre facile.

Ma questa iniziativa è rivolta anche a tutti i bambini degenti nei reparti di Pediatria, che specialmente nel nostro ospedale di Savona, non possono momentaneamente usufruire della lettura delle fiabe della buonanotte che veniva svolta, sempre dai volontari, prima della pandemia.

Le favole diventano quindi utili e importanti strumenti che uniscono e fanno passare un po’ di tempo; È stata attivata la pagina dedicata “Vado a leggere fiabe” su Facebook, su Instagram e un canale YouTube, dove verranno caricate le video letture di fiabe e racconti, tutti dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni.