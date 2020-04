Marina di Varazze Classic Cars: arrivederci al 2021 sempre il primo weekend di giugno

In considerazione del protrarsi dell’emergenza Covid-19, il team organizzatore di Marina di Varazze Classic Cars, il Concorso di Eleganza dedicato alle auto d’epoca, ha deciso di annullare la manifestazione in programma per il 6-7 Giugno 2020 e di rinviarla all’anno prossimo.

A orientare gli organizzatori verso l’annullamento dell’evento, escludendo un rinvio a inizio autunno, sono ragioni dettate da senso di responsabilità e realismo “A malincuore abbiamo deciso di rinunciare per quest’anno alla due giorni varazzina dedicata ai tanti appassionati di auto d’epoca” hanno dichiarato il direttore di Marina di Varazze Giorgio Casareto e il presidente del Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Albenga, Augusto Zerbone.

“La neonata Marina di Varazze Classic Cars avrebbe festeggiato quest’anno la sua seconda edizione ufficiale e, naturalmente, eravamo già da tempo al lavoro per migliorarne formula e organizzazione, incoraggiati dalle conferme ricevute in questi mesi; non da ultimo il riconoscimento di Encomio ricevuto dall’ ASI (Automotoclub Storico Italiano) lo scorso Novembre a Milano in occasione della manifestazione Auto Classica. Ci siamo mossi prima di aprire le iscrizioni consapevoli che future restrizioni, non solo negli spostamenti, porteranno a notevoli limiti nelle modalità di gestione di ogni tipo di manifestazione e costringeranno a significativi riadeguamenti. Ora dobbiamo stare a casa e attenerci alle regole, arriverà presto il momento di tornare a condividere le nostre passioni".

L’edizione 2021 si terrà il 5-6 Giugno. Nell’attesa, invitiamo a seguire Marina di Varazze Classic Cars sul sito web di Marina di Varazze e sui canali social.