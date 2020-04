Coronavirus: il governatore Giovanni Toti "La Liguria è pronta a ripartire", la Regione prepara la 'Fase 2'

"In Liguria siamo pronti a ripartire: non vogliamo morire nè di coronavirus nè di fame". Sono parole forti e di speranza quelle scritte pochi minuti fa, sulla propria pagina personale d Facebook, dal presidente della Giunta regionale Giovanni Toti il quale fa anche il punto sull'attuale situazione economica della Liguria.

"300 miliardi perduti, 50 mila aziende che rischiano la chiusura, 300 mila posti di lavoro a rischio, 30mila ristoranti ed esercizi pubblici che potrebbero non riaprire quando inizierà la fase 2 e lo 0,5% di Pil in meno per ogni settimana di chiusura delle attività. Sono dati drammatici - ha precisato il governatore - denunciati da Confcommercio per ristoranti, bar e altri esercizi del settore. E sono dati nazionali che in Liguria, una delle capitali italiane del turismo, pesano ancora di più".

Nelle sue considerazioni il governatore ligure non le manda a dire al Governo. "Non credo affatto- ha chiosato Toti- che esistano misure efficaci di sostegno che possano sostituire il ritorno al lavoro in tempi ragionevoli. Di certo non possono campare con 600 euro di sussidio (una tantum) o con un prestito da restituire di 25 mila euro. Servono regole certe e tempi certi per tornare al lavoro. Nei prossimi giorni, con i nostri esperti e con le categorie, elaboreremo fasi e modi da proporre al Governo, in un quadro di norme che consentano di applicare in modo utile le regole alla realtà ligure. Servono risorse per aiutare le aziende a dotarsi degli strumenti necessari per contrastare il diffondersi del virus e lo faremo: stiamo lavorando a un fondo (soldi a fondo perduto) per gli investimenti".

Per il presidente della Regione a metà maggio la Liguria potrebbe attivare la cosiddetta "fase due" e ciò sarebbe l'unica soluzione affinchè venga tutelata l'economia del territorio. "Servono date certe -precisa Toti - secondo le stime dell'Osservatorio nazionale sulla salute, la fine dei nuovi contagi in Liguria potrebbe attestarsi intorno al 14 maggio e la nostra regione sarà la seconda a raggiungere questa tanto attesa meta. Per questo il 4 maggio, se i dati del contagio lo consentiranno, non possono riaprire solo le grandi aziende, ma anche il resto del tessuto economico e sociale. Gradualmente e con regole ben precise.

Lavoreremo sulle distanze dei tavoli, le modalità di servizio, sulla possibilità di concedere ai locali più spazio all’aperto gratuitamente, sull’allungamento degli orari di apertura per evitare assembramenti, sui metri quadri necessari per ogni cliente, sulla formazione professionale per il personale e sull’informazione dei cittadini. Lo stesso vale per alberghi e stabilimenti balneari, marine resort, agriturismi, bed and breakfast. Agli imprenditori servono aiuti, certo, ma soprattutto- ha concluso Toti- regole e tempi per poter sperimentare il ritorno all’attività. Mettiamoci in cammino. La Liguria ci sarà".