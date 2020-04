Finale, variazione di bilancio. Cileto: "La maggioranza non ha considerato il nostro aiuto"

Ha lasciato l'amaro in bocca alla minoranza, per dire poco, l'annuncio di questa mattina da parte della giunta finalese circa le prossime mosse sul bilancio (leggi QUI). Non tanto per l'oggetto in questione, quanto per le procedure con le quali sono state comunicate, ai cittadini ma soprattutto alle opposizioni.

Una gestione delle tempistiche che non è piaciuto a Tiziana Cileto, rappresentante del gruppo “Per Finale”, avvertita come gli altri consiglieri di opposizione solo nella mattinata di oggi per una riunione capigruppo: “Questa serve per stabilire una data per un Consiglio Comunale, concordando anche i punti all'ordine del giorno. Così non è stato, come suggerirebbe la correttezza, ma abbiamo appreso dal comunicato di oggi quanto l'amministrazione proporrà nella prossima seduta”.

“Questa minoranza - continua Cileto - che voglio ancora precisare si è spartita oltre il settanta percento dei voti a fronte del venticinque dell'attuale maggioranza, ha offerto in tutti i modi aiuti tecnici e non politici alla giunta, concedendo anche la gentilezza richiestaci di non essere troppo fiscali nei tempi ma di accettare i documenti riguardanti il bilancio anche dieci giorni prima del consiglio, a fronte dei venti indicati dalla legge. Di tutta risposta non siamo stati considerati, i documenti non ci sono ancora stati consegnati, nonostante sia già stato dichiarato cosa l'amministrazione vorrà fare nel prossimo bilancio. Il tutto è stato reso pubblico prima di una capigruppo o di una commissione. Insomma, prima di qualunque tempo legale che si potesse rispettare”.

I consiglieri di minoranza corrono infatti ad ora il forte rischio di ricevere la documentazione necessaria a meno dei dieci giorni richiesti. Ed è anche netta la sensazione di aver teso una mano ad un colloquio mai preso in considerazione dalla giunta: “Nonostante le nostre aperture, l'amministrazione ha continuato sulla propria strada facendo del gran politichese, non accettando nulla di tecnico. L'aiuto che potevamo fornire non ci è stato chiesto, e quanto abbiamo concesso non è stato rispettato”.

“Possiamo dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio, anche in una situazione di emergenza?” accusa Cileto. “Nessuno voleva metterci uno zampino politico, non ci siamo mai esposti pubblicamente perchè consapevoli di quanto fosse critico il momento. Ma ci siamo sentiti come gruppo messi nell'angolo. E quindi mi chiedo: è così che si affronta un'emergenza? Dell'unico aiuto che abbiamo potuto fornire, ovvero quello sulle tempistiche, se ne sono approfittati” conclude amaramente l'esponente di minoranza.