Fior d'Albenga, il vicesindaco ingauno Passino: "Questo e altri progetti per il rilancio del turismo dopo l'emergenza Covid"

Il vicesindaco di Albenga Alberto Passino risponde al consigliere di opposizione Eraldo Ciangherotti sul tema 'Fior d'Albenga': "Sostenere che l'edizione social di fior d'Albenga costerà 5000€ e più, per dare 'mancette' agli amici, è una falsità bella e buona, ma non stupisce affatto leggere queste dichiarazioni se chi le fa è Ciangherotti. L'Amministrazione dopo aver condiviso un percorso, in un momento così difficile per il turismo e l'intera economia, ha dato seguito a quanto concordato con il Comitato Locale Turismo:

- Rinvio di Fior d'Albenga al 2021,

- realizzazione di iniziativa social sui terrazzi e balconi del Comune.

L'associazione Fior d'Albenga, che ha seguito la realizzazione delle installazioni, provvederà a rendicontare tutte le spese sostenute e vedremo chi dice il vero e chi fa diffamazione a mezzo stampa.

Le misure programmate con il Clt per fronteggiare la crisi, sono molte altre (come già annunciato negli articoli delle settimane passate) e le prime prenderanno corpo già giovedì, quando in giunta verrà approvato:

il bando per individuare esperto al fine di redigere un piano di marketing turistico territoriale.

Presso il cortile dell'Ester Siccardi (dove a breve riprenderanno e si concluderanno i lavori sul muro) è stato individuato lo spazio per attivare un servizio di noleggio bike, e-bike che sarà affidato anch'esso attraverso evidenza pubblica. Inoltre si provvederà al rinnovo della convenzione con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica del territorio montano del comune di Albenga, rendendo sempre più competitivo il nostro outdoor, settore che va alimentato per garantire una capacità attrattiva della nostra città e comprensorio, rispetto ai flussi turistici specifici con una capacità di spesa in grado di lasciare ricadute dirette sull'economia del territorio.