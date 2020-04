Savona, i Giovani per la Scienza compiono 15 anni: il 24 aprile le celebrazioni online

I Giovani per la Scienza celebrano online i quindici anni della loro associazione, costituita il 19 aprile 2005, ritrovandosi tutti insieme anche dalle varie parti d’Europa in cui i fondatori lavorano. La celebrazione sarà venerdì 24 aprile alle ore 16.

Mai come in questo terribile periodo si vede come la scienza possa contribuire in modo consistente a risolvere il dramma che gli uomini stanno vivendo. La scienza è però complessa ed esige anni ed anni di studio. I nostri giovani soci lo sanno e si preparano.

Le idee diventano realtà se esprimono una esigenza che esiste nel mondo intorno a noi, in questo caso l’idea di costituire l’associazione dei Giovani per la Scienza (GpS), che all’inizio poteva sembrare pura fantasia, ha espresso l’esigenza che esiste nei giovani di capire, di conoscere i fenomeni fisici che quotidianamente avvengono intorno a noi, ad esempio perché e come un corpo cade.

Così quel pomeriggio di oltre quindici anni fa siamo rientrati a scuola io e una decina di giovani e correvamo nei lunghi corridoi dell’ITIS cercando di tenere una velocità costante e facendo cadere una pallina nei cestini della carta, per verificare la traiettoria parabolica e la validità della relatività di Galileo. È così che è abbiamo iniziato.

È così che attraverso la volontà e l’audacia dei soci fondatori, allora tutti tranne uno con meno di 18 anni, e con la tenacia dei giovani che li hanno seguiti, l’idea originaria si è trasformata in una nuova e interessante realtà, in cui negli anni quei 10 giovani sono diventati più di cento, provenienti da tutte le scuole del territorio. Abbiamo con ciò creato un ambiente nel quale i giovani secondo le loro attitudini potessero esprimere le loro potenzialità.

Nel 2005 l’Unione Industriali ci ha dato il sostegno e la sede sociale, nel giugno del 2009 l’Università di Genova e la SPES ci hanno dato la possibilità di aprire un nuovo laboratorio tutto nostro al Campus Universitario di Savona, la Fondazione De Mari in tutti questi anni ci ha sostenuto nei nostri viaggi scientifici.

Dal 2016 ogni anno i GpS organizzano al Priamar di Savona l’anteprima del Festival della Scienza, con l’evento “Savona, i Giovani e la Scienza” mostrando per una settimana al pubblico e a un migliaio di giovani gli esperimenti da loro progettati e costruiti.

Così in quindici anni i GpS si sono affermati come realtà e punto di riferimento scientifico per i giovani nella nostra città di Savona.

Oggi i soci grandi e piccoli raccontano la loro esperienza: per chi fosse interessato può trovarli e leggerli sul nostro sito, www.giovaniperlascienza.it