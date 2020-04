Dalla Pro Loco di Gorra e Olle 50 mascherine per la Croce Bianca di Finale Ligure

Dalla Pro Loco di Gorra e Olle ccomunicano che il direttivo dell'associazione ha deciso di accogliere anche questo messaggio apparso sui social:

"Oggi vorrei chiedere un favore grande: in croce bianca di Finale Ligure non abbiamo più mascherine da distribuire alla popolazione. Per non lasciare sguarnita la popolazione stiamo distribuendo le nostre TNT, ma non so per quanto potremo farlo: se qualche persona buona che le sa cucire volesse omaggiarne qualcuna, ne saremmo felici. Grazie della collaborazione".

In risposta a questa richiesta, la Pro Loco ha consegnato alla sua segretaria, Marisa Folco, 50 mascherine per donarle alla Croce Bianca finalese.