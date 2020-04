Carcare, il tricolore su balconi e finestre per celebrare il 25 Aprile

A Carcare, per celebrare il 25 Aprile, si invita ad esporre il Tricolore in segno di speranza.

In base ai protocolli imposti per l'emergenza sanitaria non sarà possibile rispettare il programma calendarizzato per il 75 anniversario della Liberazione dal nazifascismo, che prevedeva anche, nella mattinata di venerdì 24, l'appuntamento con gli alunni dell'Istituto comprensivo e del Liceo Calasanzio in piazza Caravadossi per ricordare i Caduti.

Non potranno essere organizzate celebrazioni pubbliche, ma, l'Amministrazione comunale, insieme alle sezioni carcaresi di Anpi e Ana, renderà il giusto onore ai Caduti in forma riservata.