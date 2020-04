Giornata mondiale del libro: il 23 aprile l'iniziativa “Leggiamo per voi #ioleggoacasa”

Inizierà dal 23 aprile, in occasione della GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO, “LEGGIAMO PER VOI #IOLEGGOACASA” organizzato dall'APS #cosavuoichetilegga? e APS Immaginafamiglie con il patrocinio del Comune di Albenga, del Centro per il libro e la lettura e la collaborazione della Biblioteca Simonetta Comanedi di Albenga.

L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto “INCONTRA LE FAMIGLIE” sportello on line dell' APS Immaginafamiglie, attuato nel periodo di quarantena per fornire servizi on line di supporto alle famiglie per superare insieme il senso di isolamento e tenere unita la comunità. (informazione, divulgazione, consulenza e attività).

Il progetto partirà già da domani, 23 aprile con l'iniziativa “CARO AMICO LIBRO, SE LEGGO SCOPRO...”, un invito ad inviarci una video-lettura. L'idea è quella di donare una lettura alla propria comunità per condividere insieme questo momento. Il tema della lettura è libero. Si potranno inviare le video-letture dal 23 aprile fino al 31 maggio, tutte le info per partecipare sono indicate alla fine del comunicato.

Inoltre, per coloro che desiderano condividere in gruppo le proprie letture abbiamo attivato “LONTANI MA VICINI” Gruppo di lettura on line. Ci incontriamo in una stanza virtuale ogni venerdì dal 24 aprile al 15 maggio alle ore 21. Possono partecipare tutti, di tutte le età, persone comuni che desiderano conoscere altre persone e condividere i loro libri del cuore. A sorpresa il gruppo di lettura accoglierà ospiti illustri che leggeranno con i partecipanti. È prevista una diretta streaming degli incontri.

“BIBLIOTECA IN PILLOLE” è l'attività che consente di ricevere una piccola lettura audio ogni mattina. Un modo per conoscere nuovi autori e avere un risveglio diverso dal solito. Le letture sono eseguite da Tiziana Minacapilli e Sara Ogando dos Santos donatrici di letture dell'Associazione #cosavuoichetilegga? alle quali si aggiungono occasionalmente altri lettori dell'associazione stessa.

Infine è in fase di realizzazione “C'ERA UNA VOLTA... letture dallo schermo” un Ciclo di video-letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni (e per i loro genitori), organizzato dalla “Biblioteca Comanedi” di Albenga. I video saranno poi postati sulla pagine Facebook del Comune e saranno fruibili da tutte le famiglie.

“In questo periodo di quarantena come Associazione #cosavuoichetilegga?, ci siamo chiesti come essere utili, la risposta è stata tradurre in on line, le attività di aggregazione e culturali rivolte alla comunità che svolgevamo prima, da ciò nasce “LEGGIAMO PER VOI #IOLEGGOACASA”

“Promuovere la lettura dei libri è una leva formidabile per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del paese.” (dal “Manifesto per la lettura” www.forumdellibro.org)

Per noi lettori le parole sono importanti, costruiscono identità e cittadinanza attiva. I libri che leggiamo sono fatti di parole, persone e storie. Per noi il libro è un medium per parlare di argomenti importanti, di sé e della propria comunità.

Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno alle attività proposte, con la speranza che le nostre letture possano essere un grande abbraccio virtuale ed un piccolo aiuto per superare il momento attuale” dicono i soci fondatori dell'APS #cosavuoichetilegga?

A seguire tutte le info per partecipare.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO CON TUTTE LE INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ

LeggiAMO per voi #IOLEGGOACASA

CARO AMICO LIBRO, SE LEGGO SCOPRO.....

Inviateci una vostra video lettura

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 23 APRILE 2020 E PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO

Insieme APS Immaginafamiglie e APS #cosavuoichetilegga? In collaborazione con Biblioteca Simonetta Comanedi

COME FUNZIONA?

Sulle nostre pagine FB lanceremo la Call CARO AMICO LIBRO, SE LEGGO SCOPRO..... Inviateci una vostra video lettura. Registra una piccola video lettura. Dopo postala sul nostro gruppo FB #cosavuoichetilegga? oppure posta su tua pagina FB e taggaci #cosavuoichetilegga? Oppure posta su tuo profilo instagram e tagga profilo cosavuoichetilegga.

COME PREPARARE LA VIDEO LETTURA

Inizia la tua lettura con: Caro amico libro, se leggo scopro..... a seguire tua lettura (una pagina dattiloscritta al massimo) in chiusura titolo del libro e autore aggiungi questi hashtag #cosavuoichetilegga #gruppolettura #immaginafamiglie #albenga #provinciasavona #famiglie #comunità #informazione #divulgazione #leggere #biblioteca #IOLEGGOACASA #maggiodeilibri

LONTANI MA VICINI Gruppo di lettura on line

per attraversare insieme questo periodo di isolamento e condividere letture. organizzato da APS #cosavuoichetilegga? nell'ambito del progetto Sportello on line “INCONTRALEFAMIGLIE” dell'APS #Immaginafamiglie

Vi aspettiamo il Venerdì dalle ore 21 alle 22 / 24 aprile - 1 maggio - 8 maggio - 15 maggio

COME FUNZIONA?

Ci vediamo in una stanza di lettura on line, è necessario avere una connessione internet, uno smartphone o un computer o tablet con webcam e microfono. E' facilissimo! Per informazioni e iscrizioni ❌inviateci un' email a cosavuoichetilegga@gmail.com ❌telefonate o inviate un messaggio whatsapp al numero 3475031329 Vi invieremo un link per collegarvi alla stanza di lettura.

La lettura è libera e non deve superare la cartella dattiloscritta (una paginetta) per consentire a tutti di condividere la propria proposta. Redigeremo una scaletta per le letture, se volete partecipare inviate una conferma al 347 5031329 indicando vostro nome e titolo lettura. È rivolto a adulti e giovani adulti dai 16 ai 100 anni . Chi volesse invitare amici a leggere o ascoltare lo può fare. È possibile anche partecipare solo ascoltando i lettori, vi chiediamo comunque di avvisarci della vostra presenza.

BIBLIOTECA IN PILLOLE

Doniamo ogni giorno una piccola lettura audio. Un modo per conoscere nuovi autori e avere un risveglio diverso dal solito. organizzato da APS #cosavuoichetilegga?

COME FUNZIONA?

Per ricevere il dono invia il tuo numero di cellulare a 347 5031329 sarai inserito nel gruppo whatzzapp “Pillole di lettura” potrai ascoltare una piccola pillola di lettura. È rivolto a adulti e giovani adulti dai 16 ai 100 anni. Le letture sono eseguite da Tiziana Minacapilli e Sara Ogando dos Santos donatrici di letture dell'Associazione #cosavuoichetilegga? alle quali si aggiungono occasionalemente altri lettori dell'associazione.

C'ERA UNA VOLTA... letture dallo schermo

Ciclo di letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni (e per i loro genitori). Le letture sono a cura della Biblioteca Simonetta Comanedi di di Albenga

COME FUNZIONA?

Le letture saranno caricate sulla pagina facebook del Comune di Albenga e potrai ascoltarle quando vuoi.

CON LA SPERANZA DI RIPRENDERE L'ATTIVITA LIVE CON LE NOSTRE LETTURE SPETTACOLARI TI INVITIAMO A SEGUIRCI ON LINE, ECCO I NOSTRI INDIRIZZI