Professione legale e digitalizzazione: i possibili scenari post Coronavirus

L'emergenza sanitaria di questi mesi ha colpito duramente il mercato del lavoro e ha imposto l'utilizzo della tecnologia digitale. Per far fronte alla crisi economica si è dovuto ricorrere al telelavoro, che sotto molti aspetti si sta rivelando una reale opportunità per molti professionisti. Pro e contro di un’attività che da un lato permette un notevole risparmio di risorse, dall’altro limita il rapporto vis a vis, fondamentale in alcuni frangenti (un dettaglio che potrà essere comunque superato nella fase post emergenza: tutta la parte di back office può essere svolta online, mantenendo inalterata quella relativa agli incontri con i clienti e ai meeting).

Tra i vari settori che stanno beneficiando della progressiva digitalizzazione, non fa eccezione la professione legale che, seppur a piccoli passi, sembra si stia muovendo sempre più in questa direzione. Un esempio tangibile di questa svolta verso la tecnologia digitale ci arriva dall'Inghilterra con DoNotPay, una piattaforma online che consente di ottenere una consulenza legale di base, particolarmente indicata per inoltrare ricorsi per le multe. L'idea è nata dalla mente di Joshua Browder e ha riscosso molto successo sia nel Regno unito che in tutti e 50 gli stati USA. Anche in Italia la consulenza legale si sta ormai consolidando sulla rete. Andiamo ad analizzare qui di seguito come si sta sviluppando questo settore e quali siano i vantaggi offerti da un supporto legale online.

Come trovare un avvocato online

La scelta di un buon avvocato comunque non è semplice, sia che si tratti di un patrocinio o di una consulenza. Sono molti i fattori che determinano questa difficile scelta anche perché la professione legale è composta da diversi settori di specializzazione e tra i principali possiamo annoverare quello civile, penale, matrimoniale, lavorativo e amministrativo. Poter ricorrere ad una consulenza legale online rende la vita dell'utente più semplice. Infatti, oltre ad essere potenzialmente più approfondita ed accurata è certamente più comoda. La scelta di un professionista specializzato in un determinato ambito di competenza rappresenta un’opportunità per delineare un preventivo preliminare senza alcun tipo di onere a carico del cliente. Si tratta di un servizio pratico e veloce sulla base del quale è possibile stabilire i termini di un eventuale accordo per una consulenza professionale o un patrocinio.

Un modo semplice, veloce e affidabile per trovare un avvocato online, comodamente da casa, è quello di accedere ad un portale di ricerca, come Avvocato Facile ; grazie ad un sistema di filtri e all’inserimento di specifici dettagli sulla richiesta, è possibile ottenere in poco tempo la risposta del professionista più adatto all’esigenza del cliente.