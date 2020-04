Confermato ok ai 25 mila euro per le imprese agricole come PMI e professionisti: subito e senza formalità

“Oggi in Commissione Banche il direttore generale dell’ABI Giovanni Sabatini, a mia precisa domanda, ha definitivamente chiarito che le imprese agricole e agrituristiche hanno titolo per chiedere e ottenere liquidità (25mila euro) ai sensi dell’art 13 comma 1 lettera m), al pari di tutte le altre imprese e di tutti gli esercenti di arti e professioni”. Ad affermarlo è l'onorevole ingauno Franco Vazio.

“Un chiarimento molto importante nell’ambito del Decreto Liquidità varato dal Governo per sostenere le aziende e la loro ripartenza” sottolinea Vazio, spiegando come questa misura vada a semplificare l'ottenimento del sostegno non solo alle PMI, ma anche al settore agricolo.

“Insomma le imprese agricole potranno subito ottenere tali finanziamenti senza formalità - spiega l'onorevole del PD - e senza dover percorrere le procedure di cui al comma 11 del medesimo articolo tramite ISMEA, che è e rimane un ulteriore canale per sostenere il settore colpito dall’emergenza coronavirus e dai suoi drammatici effetti”.

“Un’audizione e una precisazione rilevante per il comparto agricolo, che sarà diffusa immediatamente da ABI a tutti i suoi associati; un’indicazione che libererà da equivoci e accelererà i finanziamenti alle imprese. Ora spetta alle banche del territorio fare la loro parte e garantire l’accesso al credito” conclude Vazio.