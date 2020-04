Noli, il consiglio comunale sospende la riscossione della Tosap

Si è svolto oggi, con inizio alle ore 16, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. La seduta ha avuto luogo a porte chiuse, a causa delle disposizioni in materia di contenimento del rischio Covid 19.

Argomento principale all'ordine del giorno era l'approvazione del bilancio preventivo, ma sono anche stati presi altri due provvedimenti importanti: la ratifica della variazione di bilancio che regolarizza l'introito del contributo statale per i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà economica, ammontante a 13.953,72 euro, e la revoca della delibera con cui si affidava ad un'agenzia esterna la riscossione della Tosap (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblici). Grazie a tale modifica, viene sospesa la riscossione della tassa per le occupazione permanenti: un piccolo aiuto alle attività commerciali in questo periodo critico.