Sulla piattaforma GoFundMe un aiuto concreto all'AIB/Protezione Civile di Finale Ligure

Una raccolta fondi, attraverso la piattaforma specializzata gofundme.com, per aiutare i Volontari A.I.B. Protezione Civile Finale Ligure ODV da sempre impegnati in prima linea durante le emergenze, così come sta accadendo in questi giorni a causa dell'emergenza Coronavirus. I proventi verranno utilizzati per l'allestimento di un veicolo usato, appena acquistato, da adibire unicamente ad interventi di protezione civile.

"Durante questa emergenza, Covid-19, la nostra squadra, composta unicamente da volontari, di protezione civile è sempre attiva sul territorio. I nostri volontari si occupano di distribuire pacchi alimentari, spese e medicinali a domicilio, di sanificare, quotidianamente, le strade, consegnare tablet agli studenti bisognosi per seguire le lezioni da casa, cercando di essere presenti per la popolazione e di trasmettere quella serenità che il Coronavirus ha portato via a tutti - spiegano dalla Protezione Civile finalese - Basti pensare che in questo ultimo mese i km percorsi, quasi interamente nel territorio finalese, sono quasi 3.000 e che la quota di carburante utilizzato per i veicoli e maggiore di quella utilizzata in tutto il 2019! Per essere sempre più efficaci ed efficienti abbiamo indetto questa sottoscrizione finalizzata all’allestimento di un veicolo usato, appena acquistato, da adibire unicamente ad interventi di protezione civile; lo stesso potrà così essere fornito di idrovore, gruppo elettrogeno, torre faro ed attrezzatura varia. Tutto questo per continuare ad aiutare tutti Voi, nei momenti più difficili, nonché a prevenire situazioni di pericolo. Grazie per quello che potrete fare, noi ci saremo sempre!!!".