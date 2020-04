Il presidente Ordine Medici Savona, dottor Corti: "Il 4 Maggio non sia un 'liberi tutti', le categorie a rischio devono aspettare ad uscire"

"Bisogna stare molto attenti in questa fase, la popolazione deve ricordarsi sempre di utilizzare tutti i presidi, se ci sarà la possibilità di uscire più di adesso. Quando si è in presenza di altre persone mantenere sempre la distanza di un metro e mezzo due metri, mantenere le mascherine, sui guanti invece penso sia importante lavarsi le mani e utilizzare un liquido disinfettante".

Con il dottor Luca Corti, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona, in diretta su Savonanews, abbiamo cercato di fare il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus e sulla preoccupazione legata alla fase 2.

Dal 4 maggio il Governo potrebbe dare la possibilità a molte attività di riaprire anche se le Regioni spingono per "ripartire" già dal 27 aprile. Con i cittadini che potrebbero avere più libertà nelle prossime settimane.

"Agli anziani dico di aspettare ad uscire, aspetterei qualche giorno dopo il 3 maggio, sono le categorie più a rischio. Molti hanno tante patologie che di per sé sono in precario equilibrio e si va ad impattare sulla malattia respiratoria e non solo che può gravemente complicare una situazione già difficile" continua Corti.

Un pensiero è andato anche alla stagione turistica e ai rischi ai quali si può andare incontro.

"Non prendiamo l'apertura come un 'liberi tutti', stiamo attenti, tenendo presente che non sappiamo quante persone hanno avuto contatto con il virus e potrebbero essere dei portatori asintomatici, è impossibile saperlo, non avremo mai una quantità di tamponi tale da utilizzarli su tutta la popolazione. Mi auguro che, visto che siamo in una regione turistica dove ci sono alberghi, ristoranti in grande sofferenza economica, a maggio non vengano aperte le regioni del nord, non gli sia detta che possano venire in vacanza da noi a fare il weekend perché sennò ci massacrano. Non saremmo in grado di sostenere un epidemia con dei numeri come quella della Lombardia, non siamo in gradi di sostenere un migliaio di persone in più. Se in un albergo, campeggio estivo, si sviluppa un cluster come quelli che abbiamo visto a febbraio ad Alassio e Laigueglia, pensate alla pubblicità negativa, alle responsabilità di chi è proprietario, se gli muore qualche dipendente per il Coronavirus. Sulla riapertura al turismo andrei molto cauto, ci andrei con i piedi di piombo" conclude il presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona.