Alitalia, Rixi (Lega): “Cargo e continuità territoriale segmenti strategici per il piano industriale della Newco, ma ancora nessuna certezza da governo”

“La strategicità del settore cargo della compagnia di bandiera è emersa con forza maggiore durante l’emergenza Covid-19, in cui si sono manifestate enormi difficoltà per il trasporto di intere partite di dispositivi di protezione individuali, destinate all’Italia, ad esempio negli scali aeroportuali della Cina. Purtroppo, in assenza di un piano industriale, ancora rimandato, è impossibile dare un volto alla futura Newco Alitalia, che sembra lasciata nelle mani esclusive della senatrice Lupo. Oggi in audizione in commissione Trasporti alla Camera, il ministro Patuanelli non ha detto nulla di nuovo e non possiamo che essere preoccupati per il destino occupazionale di migliaia di lavoratori dopo che il prestito ponte da 400 milioni sarà esaurito, a fine maggio. In un momento di crisi come quello attuale, acuito dall’emergenza Covid-19, sarebbe fondamentale avere le idee chiare e una rotta precisa. Dobbiamo prendere atto, invece, che nel governo si navighi a vista, senza un piano preciso sulla risoluzione di annose questioni come la continuità territoriale con Sicilia e Sardegna, nodi che non sono stati risolti e forse neppure affrontati con decisione”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.