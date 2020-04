Pietra Ligure: Carrara chiede di portare in consiglio comunale la riattivazione del MIOS

Il 25 Marzo veniva depositata da Mario Carrara la Mozione Consiliare nella quale si chiede di discutere nel Consiglio Comunale di Pietra Ligure la proposta di riaprire il padiglione ex Mios, destinato alla cura delle malattie infettive, posto nel complesso dell'Ospedale Santa Corona; un reparto, chiuso una decina di anni fa, ma allestito in una sede idonea, separata dagli altri reparti ospedalieri, proprio per affrontare le malattie infettive, anche le più pericolose; le sue dotazioni avanzate consentivano di operare in sicurezza sia per gli ammalati, che per gli operatori sanitari e per i visitatori dei degenti. Quindi: un reparto concepito e strutturato espressamente proprio per situazioni come quella attuale, che stiamo vivendo.

Spiegano i consiglieri di minoranza: "Poiché dopo oltre quattro settimane non c'è stata la pur minima reazione da parte del Sindaco e della sua Amministrazione a voler discutere della questione, nonostante l'emergenza del dilagante Covid 19 e l'accadimento di fatti ben preoccupanti per l'Ospedale Santa Corona, quali il prospettato trasferimento del "centro nascite" all'ospedale di Savona e la chiusura, causa Covid 19, del reparto di Medicina "2do Negri", i consiglieri comunali Mario Carrara, Silvia Rozzi, Nicola Seppone hanno presentato la richiesta di convocazione del Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Così, ora, almeno, sussisteranno "tempi certi" per la discussione formale di questo tema: entro venti giorni dalla data del deposito.

Si eviterà che l'argomento, che sta a cuore a molta opinione pubblica ed a molti operatori sanitari dell'ospedale, sia per la attuale situazione della pandemia in corso, sia in prospettiva di un definitivo ritorno del reparto "infettivi", nella sua sede più idonea, pronta in futuro ad affrontare le eventuali emergenze che si presentassero, venga portato in discussione dal Sindaco magari a Ferragosto o quando l'emergenza si sarà esaurita.

E non si venga ad accampare la scusa, da parte del Sindaco, che finora il Consiglio non é stato convocato a causa "dell'emergenza" in corso, perché, nel frattempo, egli ha fatto svolgere il Consiglio Comunale sul bilancio di previsione, cioè per un argomento di ordinaria amministrazione che non aveva nessuna urgenza di esser tenuto a "tutti i costi", visto che non esistevano termini perentori.

Il Consiglio, se perdurassero le attuali misure restrittive, potrebbe esser fatto in modalità telematica.

I Consiglieri sottoscrittori auspicano che possa pervenirsi sul tema ad un ordine del giorno di tutto il Consiglio Comunale di Pietra Ligure".