Salvatore (M5S): "Toti sa bene che per la sperimentazione è l'azienda a stabilire le modalità di erogazione del Remdesivir"

"Per quanto riguarda la sperimentazione del Remdesivir, il Ministero ha già spiegato che è l’azienda a stabilire dove e quanto erogare il farmaco in uso compassionevole e a scegliere altresì i centri per gli studi. Peraltro, la quantità di medicinale esistente è a oggi limitata. Toti eviti di trasformare anche questioni serie come questa in propaganda elettorale: il suo intervento in merito ci è parso francamente stucchevole e diseducativo".

Lo comunica in una nota la capogruppo regionale Alice Salvatore rispondendo alla nota stampa diramata in serata dal Governatore della Regione Liguria.